Dakar, Etapa 7, Km 173: Problemas para Mattias Ekström, Sébastien Loeb segundo… | AutoSport

Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing) lidera ao Km 173 na frente de Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) e Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive), mas o facto mais significativo tem a ver com o atraso de Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) que pararam ao Km 47.

O sueco, que começou a especial na segunda posição da geral, logo atrás do companheiro de equipa Carlos Sainz, está com graves problemas mecânicos no seu Audi e teve que esperar pela passagem de Peterhansel, na esperança de obter peças, talvez até diretamente do Audi do francês.

Seja como for este revés deverá custar caro ao segundo classificado, virando a situação a favor de Loeb.

Na geral virtual, já contando com o atraso, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport)lidera com 27 minutos de avanço para Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) e Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), que volta a um lugar do pódio tal como no ano passado.

Recuando ao início do dia, Nani Roma foi forçado a abandonar. O espanhol terminou a etapa 6 em décimo quinto lugar geral, pouco menos de uma hora atrás de seu compatriota Carlos Sainz, mas o azar bateu-lhe agora à porta pois abandonou o Dakar aos 24 quilómetros da especial devido a problemas mecânicos.

Mathieu Serradori mantém a liderança do ranking de tração nas duas rodas. O francês cedeu mais de meia hora ao seu compatriota Christian Lavieille na etapa crono de 48 horas, na qual ele e o seu co-piloto, Loïc Minaudier, passaram pelo “inferno” mas mantém-se na frente.

Depois de uma série de furos e erros estratégicos na semana de abertura, Stéphane Peterhansel perdeu quase 3 horas na etapa crono de 48 horas devido a um vazamento no macaco hidráulico. “O nosso único objectivo agora é apoiar a equipa”, anunciou “Monsieur Dakar”. O francês, que hoje largou na décima sétima posição, parou para tentar ajudar Mattias Ekström, mas ainda nada se sabe mais. Calcularam cerca de 2 horas para reparar o carro do sueco!

A desqualificação de Eryk Goczał abriu a corrida dos Challenger. Mitch Guthrie é o novo líder, 24 minutos à frente de Cristina Gutiérrez e “Chaleco” López. O atual vencedor em título, Austin Jones, está 48 minutos atrás do ritmo.

Seth Quintero fez o melhor tempo no km 39. O californiano tinha uma vantagem de 27 segundos sobre Guerlain Chicherit, 33 sobre Mattias Ekström (45 minutos parado e assistido por Stéphane Peterhansel) e 45 segundos sobre Lucas Moraes. Sébastien Loeb estava atrás de Quintero por 3m09s, com Carlos Sainz logo atrás. Ao Km 90 da especial, Seth Quintero seguia no topo do ranking da etapa, com 43 segundos de avanço para Guerlain Chicherit e 1m06s para Lucas Moraes que subiu para o terceiro lugar graças aos problemas de Mattias Ekström.