Dakar, Etapa 7, José Marques: “especial correu-nos bem apesar de um furo”

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) voltaram hoje a ascender mais duas posições na classificação geral e são agora 33º classificados: “Hoje foi o primeiro dia da Etapa Maratona, por isso fazemos dois dias seguidos, sem assistência ao final do primeiro dia. Assim, foram as equipas que fizeram uma pequena revisão aos veículos aquando da chegada ao bivouac de Sakaka. A organização instalou-nos numas camaratas com distanciamento de mais de 2 metros entre camas, mas permitiu que as equipas oficiais e as que dispõem de motorhomes, as pudessem trazer para este bivouac. Quanto às assistências seguiram diretamente para o próximo bivouac em Neom.

A nós a especial correu-nos bem apesar de um furo. A primeira metade até ao almoço, (neutralização de 20 minutos, que dá para comer qualquer coisa e ir à casa de banho) não foi nada agradável. O início com 100 km de erva de camelo, muito duros, e depois continuação em pistas de areia com muitas pedras escondida. A segunda parte da especial foi verdadeiramente espetacular. Primeiro com a travessia de um Erg com dunas de nível 1, que deram um verdadeiro prazer de condução e de navegação, (a organização classifica as dunas em três níveis, sendo que de nível 1 são as mais fáceis). Depois seguiu-se uma sequência de pistas rápidas a muito rápidas até ao final com muita e difícil navegação. Acabámos por furar já perto do final, e assim amanhã temos de ir com cuidado pois só temos mais um pneu sobressalente”.