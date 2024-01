Dakar, Etapa 7, João Ferreira aproxima-se da liderança: “preparados para a luta” | AutoSport

João Ferreira está a fazer um cerco à liderança da Classe SSV. O piloto de Leiria venceu a sétima etapa do Dakar, está mais perto da liderança da tabela classificativa, agora comandada pelo francês Xavier de Soultrait e a confiança está cada vez mais elevada para o jovem piloto que compete inserido na estrutura oficial da marca canadiana, a Can-Am Factory Racing.

Depois de um dia de descanso onde recebeu a visita de amigos e familiares que o acompanharam hoje em toda a etapa, João Ferreira parece cada vez mais motivado e agora a apenas 11 minutos e 34 segundos do novo líder. Isso deixa o leiriense satisfeito, mas com os pés bem assentes na terra. “Não é ao acaso que se diz que o Dakar é uma maratona. De nada interessa começar bem se não acabarmos bem. Estamos em crescendo na prova, cada vez mais perto da liderança e só com muito trabalho conseguiremos o nosso objetivo. Estamos cientes das dificuldades, mas acreditamos muito no trabalho que fizemos antes deste Dakar.

Estamos preparados para esta luta titânica até Yanbu”, afirmou o piloto que é navegado pelo portalegrense Filipe Palmeiro.

A oitava etapa do Dakar, segunda da última semana da competição, ligará Al Duwadimi a Há il, num total de 458km cronometrados. Este será mais um desafio, uma vez que a areia ‘fofa’ do início da especial dará lugar a terrenos rochosos e acidentados. Esta será uma etapa de tudo ou nada para alguns pilotos que vão tentar dar a machada rumo ao triunfo, ou, por outro lado, tentar recuperar o terreno perdido.