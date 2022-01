Dakar, Etapa 7: ‘Frente a frente’ no meio do ‘deserto’ | AutoSport

Hoje sucedeu uma daquelas situações inusitadas que o Dakar é pródigo. Como se sabe, o caminho certo não é algo evidente como numa pista ou mesmo num rali, mas no Rali Dakar, em ‘estrada’ aberta, por vezes este tipo de coisas pode suceder. Desta feita, Sergei Kariakin e Marco Carrara ‘encontraram-se’ no meio do ‘nada’. Desconhece-se qual deles andava perdido. Ou se calhar, ambos. Certo é que não foram a tem pode se evitarem.

Foto de Sveta Amelichkina