Dakar, Etapa 7: Franco Sport sobe três posições na classificação | AutoSport

Depois de um merecido dia de descanso em Riyadh, capital da Arábia Saudita, a dupla Mário Franco e Daniel Jordão, aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 regressou hoje à competição onde enfrentou a mais longa etapa da prova. A 7ª etapa que ligou Riyadh a Al Duwadimi teve uma extensão de 873 quilómetros dois quais quase meio milhar disputados ao cronómetro.

6h43m29s foi o tempo gasto pela formação da Franco Sport, claramente penalizada pela posição de partida, que obrigou Mário Franco e Daniel Jordão a enfrentar quase duas centenas de quilómetros já de noite. Mesmo assim a equipa averbou um muito interessante 13º tempo absoluto, resultado que lhe irá permitir partir para a etapa de amanhã numa posição bem mais conforme com o ritmo habitual da equipa, que com o resultado hoje averbado, subiu três posições no Ranking Challenger o que lhe permitiu reentrar no Top 20

“Foram quase 500 quilómetros de setor seletivo. Foi um dia muito longo depois de um merecido dia de descanso e depois da longa etapa maratona. Como partimos bastante atrás, devido ao tempo que perdemos nessa etapa maratona, acabámos por fazer os últimos 170 quilómetros desta especial já de noite. Foi uma etapa com uma navegação bastante complicada, que ainda mais complicada se tornou ao navegar de noite, mas conseguimos levar o carro até ao final sem grandes incidentes. Havia muita pedra e apesar de uma condução muito cautelosa, furámos duas vezes. O carro está já a ser preparado e amanhã temos mais um longo dia”, explicou no bivouac instalado Al Duwadimi, o navegador Daniel Jordão.

A etapa que se segue liga Al Duwadimi a Saudar e terá um setor seletivo com 458 quilómetros. Será um dia de fortes contrastes e um pouco mais fácil do que as etapas anteriores. A especial parte do centro em direção ao norte do país em mais uma caminhada arenosa, mas sem grandes dificuldades. A marcante mudança de cenário lembrará aos competidores a necessidade de permanecerem em alerta máximo, já que a areia dará lugar às pedras, criando um terreno muito acidentado.