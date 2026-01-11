Dakar, Etapa 7: duelo nos Challenger intensifica-se, Cavigliasso mais perto de Navarro
Kevin Benavides/Lisandro Sisterna (Taurus T Max) venceram a etapa de hoje dos Challenger, na frente de Yasir Seaidan/Xavier Flick (Taurus evo Max). Rui Carneiro/Fausto Mota (MMP T Rally-Raid) foram 14º na frente de Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (Taurus T Max ) 15º.
Na geral, Nicolas Cavigliasso/Valentia Pertegarini (Taurus Evo Max) estão agora mais perto de Pau Navarro/Jan Rosa (Taurus T Max), com a diferença a cair de 4m57s para 2m48s com Lucas Del Rio/Bruno Jacomy (Can-Am Maverick WRS) a ficar um pouco mais longe do duo da frente, passado de 25 para 29 minutos a margem que os separa do segundo lugar.
Quanto aos portugueses, Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (Taurus T Max ) continuam em nono, agora bem mais perto do oitavo lugar, a seis minutos, quando estavam a 23 minutos.
Rui Carneiro/Fausto Mota (MMP T Rally-Raid) subiram para o 11º lugar.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI