Dakar, Etapa 7: duelo nos Challenger intensifica-se, Cavigliasso mais perto de Navarro

Kevin Benavides/Lisandro Sisterna (Taurus T Max) venceram a etapa de hoje dos Challenger, na frente de Yasir Seaidan/Xavier Flick (Taurus evo Max). Rui Carneiro/Fausto Mota (MMP T Rally-Raid) foram 14º na frente de Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (Taurus T Max ) 15º.

Na geral, Nicolas Cavigliasso/Valentia Pertegarini (Taurus Evo Max) estão agora mais perto de Pau Navarro/Jan Rosa (Taurus T Max), com a diferença a cair de 4m57s para 2m48s com Lucas Del Rio/Bruno Jacomy (Can-Am Maverick WRS) a ficar um pouco mais longe do duo da frente, passado de 25 para 29 minutos a margem que os separa do segundo lugar.

Quanto aos portugueses, Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (Taurus T Max ) continuam em nono, agora bem mais perto do oitavo lugar, a seis minutos, quando estavam a 23 minutos.

Rui Carneiro/Fausto Mota (MMP T Rally-Raid) subiram para o 11º lugar.