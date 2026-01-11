Dakar, Etapa 7: Brock Heger dobrou o avanço para o segundo classificado nos SSV

Jeremias Gonzalez Ferioli/Gonzalo Rinaldi (Can-Am Maverick R) venceram a etapa de hoje dos SSV, na frente de Kyle Chaney/Jacob Argubright (Can-Am Maverick R) com João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am Maverick R) em terceiro e Brock Heger/Max Eddy (Polaris RZR Pro R ) na quarta posição.

Quinto posto para Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo (Polaris RZR Pro R) sendo que na classificação geral, Brock Heger dobrou o avanço para o segundo classificado, passando de 20m10s para Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R) para 40m43s face a Kyle Chaney com Soultrait a cair para o terceiro posto, agora a 44m15s da frente. O piloto da Loeb Fraymedia tem as portas do triunfo abertas se não cometer grandes erros.

Entre os portugueses, João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am Maverick R) manteve o quarto lugar mas agora apenas a cinco minutos… do segundo lugar. O trio Chaney, Soultrait e Monteiro está separado por apenas cerca de quatro minutos.

Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo (Polaris RZR Pro R) mantém o quinto posto e está a cerca de 15 minutos do seu compatriota, portanto também não está demasiado longe dessa luta.

João Dias/Daniel Jordao (Polaris RZR Pro R Sport) é oitavo mais ou menos à mesma distância que já estava do sétimo lugar.

Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport), Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport) e Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport) rodam muito atrasados.

FOTO Facebook LOEB FRAYMEDIA MOTORSPORT