Dakar, Etapa 7: A decisiva maratona

A 7ª etapa, que liga Hai’l a Sakaka é primeira parte da etapa maratona que terminará no final de amanhã com a 8ª etapa na cidade de Neom, já bem no norte da Arábia Saudita. Mais uma etapa longa, com 453 km de especial cronometrada que termina com mais 65 km de ligação até ao bivouac em Sakaka onde só poderão entrar pilotos e navegadores.

Á partida, e ainda sem vencer qualquer etapa, Stéphane Peterhansel tem exibido um nível de consistência notável com cinco etapas no pódio em seis, o que é suficientemente bom para liderar a classificação geral com uma margem de seis minutos sobre Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz, terceiro a 40 minutos atrás do seu companheiro de equipa. Daqui sairá quase certamente o vencedor desta prova, sendo claramente que Carlos Sainz terá que esperar problemas por parte dos seus adversários, pequenos ou grandes, pois em velocidade, já lá não vai, ainda que em termos de quilometragem falte mais do que o que já foi realizado…