Dakar, Etapa 6: van den Brink vence, Martin Macík continua destacado

Mitchel van den Brink voltou a estabelecer o melhor tempo provisório na marca dos 233 km, liderando Martin Macík por 3m12s e Martin Soltys por 8m39s. Ales Loprais estava a perder mais de 13 minutos. Na classificação virtual, Macík mantém uma liderança confortável, com mais de 1h50 de vantagem sobre Van den Brink e quase 2h30 sobre Loprais. A toada manteve-se assim até ao fim do dia, com Mitchel van den Brink a vencer a etapa, sete minutos na frente de Martin Macík.

Mitchel van den Brink dominou a especial de 605 km, conquistando a sua terceira vitória neste Dakar com uma vantagem de 7s sobre Martin Macík, que continua líder destacado da prova. O checo, fiel à sua estratégia, continua a gerir a sua vantagem, que agora é de 1h49m33s na classificação geral. Tudo corre bem para Macík e o seu camião, carinhosamente conhecido como “Benny the Big Guy”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros