Dakar, Etapa 6: Van den Brink reconquista liderança nos Camiões
Mitchel Van Den Brink recuperou a liderança da classificação geral na categoria de Camiões, aproveitando os problemas enfrentados por Martin Macik na etapa de hoje. Ales Loprais venceu a tirada, ascendendo ao terceiro lugar provisório, numa prova que se mantém acesa na véspera do dia de descanso.
Na etapa de hoje da competição de Camiões assistiu-se a uma reviravolta na liderança. Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar) capitalizaram os problemas enfrentados por Martin Macik ao quilómetro 308, que resultaram na perda de vários minutos cruciais. Esta situação permitiu a Van Den Brink, que tinha perdido a dianteira na quarta etapa, reassumir o comando da classificação geral. Macik, agora a 35m24s do líder, enfrenta um desafio significativo na véspera do dia de descanso.
Loprais vence etapa e ascende ao pódio provisório
A vitória na etapa de hoje coube a Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar), que terminaram 1m58s à frente de Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar). Com este resultado, Loprais subiu ao terceiro lugar provisório, embora com uma vantagem mínima de nove segundos sobre Zala/Fiuza. Apesar de ter perdido o terceiro lugar, a dupla Zala/Fiuza encurtou a sua distância para a liderança, estando agora a 46m19s de Van Den Brink.
Classificação mantém incógnita antes do dia de descanso
A classificação geral dos Camiões permanece em aberto, com os cinco primeiros classificados separados por menos de 46 minutos. Richard De Groot / Martijn Van Rooij / Jan Hulsebosch (Iveco Powerstar) ocupa a quinta posição, a apenas dois minutos de Zala e Fiuza. A diferença entre o segundo e o primeiro classificado é de 35m24s, enquanto a luta pelo pódio se mostra extremamente equilibrada, com o checo Loprais a menos de 11 minutos de Macik. O dia de descanso que se avizinha será crucial para as equipas reavaliarem estratégias e prepararem as etapas finais.
FOTO Eurol Rallysport
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI