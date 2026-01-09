Dakar, Etapa 6: Van den Brink reconquista liderança nos Camiões

Mitchel Van Den Brink recuperou a liderança da classificação geral na categoria de Camiões, aproveitando os problemas enfrentados por Martin Macik na etapa de hoje. Ales Loprais venceu a tirada, ascendendo ao terceiro lugar provisório, numa prova que se mantém acesa na véspera do dia de descanso.

Na etapa de hoje da competição de Camiões assistiu-se a uma reviravolta na liderança. Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar) capitalizaram os problemas enfrentados por Martin Macik ao quilómetro 308, que resultaram na perda de vários minutos cruciais. Esta situação permitiu a Van Den Brink, que tinha perdido a dianteira na quarta etapa, reassumir o comando da classificação geral. Macik, agora a 35m24s do líder, enfrenta um desafio significativo na véspera do dia de descanso.

Loprais vence etapa e ascende ao pódio provisório

A vitória na etapa de hoje coube a Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar), que terminaram 1m58s à frente de Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar). Com este resultado, Loprais subiu ao terceiro lugar provisório, embora com uma vantagem mínima de nove segundos sobre Zala/Fiuza. Apesar de ter perdido o terceiro lugar, a dupla Zala/Fiuza encurtou a sua distância para a liderança, estando agora a 46m19s de Van Den Brink.

Classificação mantém incógnita antes do dia de descanso

A classificação geral dos Camiões permanece em aberto, com os cinco primeiros classificados separados por menos de 46 minutos. Richard De Groot / Martijn Van Rooij / Jan Hulsebosch (Iveco Powerstar) ocupa a quinta posição, a apenas dois minutos de Zala e Fiuza. A diferença entre o segundo e o primeiro classificado é de 35m24s, enquanto a luta pelo pódio se mostra extremamente equilibrada, com o checo Loprais a menos de 11 minutos de Macik. O dia de descanso que se avizinha será crucial para as equipas reavaliarem estratégias e prepararem as etapas finais.

FOTO Eurol Rallysport