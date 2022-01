Dakar, Etapa 6: tudo na mesma, nos Camiões | AutoSport

Andrey Karginov assegura a sua terceira vitória em etapas neste Dakar. O russo, que dominou a edição de 2020, está a tentar recuperar a 1 hora e 30 minutos que perdeu preso na lama da etapa 4. No entanto, recuperou apenas 9 segundos para Dmitry Sotnikov, o atual líder do ranking geral, e 45 segundos para Eduard Nikolaev. Nesta 44ª edição do Dakar, continua a ser um piloto Kamaz a vencer a etapa, todos os dias.

Quanto ao filme do dia, depois de ocuparem os primeiros quatro lugares na etapa cinco, mais uma vez os condutores do clã Kamaz lutaram novamente entre eles pelas ‘despesas’ da etapa. Logo no Km 120, Karginov liderava na frente de Dmitry Sotnikov que rodava apenas 33s’ atrás. Eduard Nikolaev seguia a mais de um minuto, frente aos dois Iveco conduzidos pelos pilotos holandeses, Janus Van Kasteren e Martin Van Den Brink.

No Km 250, Andrey Karginov dominava a especial com uma vantagem de mais de 2 minutos sobre Dmitry Sotnikov e 3 minutos sobre Eduard Nikolaev. foi um dia mais complicado para Anton Shibalov, que perdeu mais de 12 minutos para o seu companheiro de equipa.

Na etapa, três Kamaz nos três primeiros lugares e na geral, Dmitry Sotnikov aumentou um pouco a vantagem para Eduard Nikolaev, que se cifra agora em 10m29s. Anton Shibalov roda 28 minutos mais atrás, no terceiro lugar. O Iveco de Janus Van Kasteren é quarto, 26 minutos mais atrás.

