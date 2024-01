Dakar, Etapa 6: Stéphane Peterhansel atrasa-se imenso: “Foi uma etapa de 48 horas terrível” | AutoSport

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) não estão a fazer um bom Dakar. É verdade que o piloto francês igualou o recorde de Ari Vatanen logo na segunda etapa, que venceu depois de não ter passado do 26º posto na primeira. A partir daí teve prestações medianas, tirou o pé na etapa 5 para não andar na frente na maratona de 48 horas, mas esta correu-lhe muito mal. É também verdade que Stéphane Peterhansel tem tido muitos problemas. Depois dos furos e dos erros de estratégia que assolaram o seu início de rali, o piloto da Audi teve novas desventuras durante a longa especial de 48 horas. Desta vez, foi uma fuga no macaco hidráulico que fez com que o ‘Sr. Dakar’ perdesse quase três horas nas dunas do Empty Quarter: “Para nós, esta longa etapa de 48 horas foi muito complicada. No início, os primeiros 200 km correram bem, mas depois perdemos um pneu da jante, pelo que foi necessário utilizar um macaco hidráulico para mudar a roda e, quando o utilizámos, o macaco hidráulico explodiu.

O óleo estava espalhado por todo o lado e não era possível continuar assim porque o macaco estava em baixo, pelo que foi necessário retirá-lo. Para o retirar, foi necessário desmontar metade da carroçaria. Foi muito complicado, pelo que perdemos duas horas, ou mesmo mais de duas horas.

É também o mesmo sistema hidráulico para a direção assistida, por isso também perdemos a direção assistida. Tínhamos um pouco de óleo, mas não o suficiente em comparação com o que perdemos.

Isto foi ontem e hoje, quando fizemos o reabastecimento, tivemos um grande alarme no carro quando era altura de recomeçar. Não havia nada de especial com o reabastecimento, mas havia um alarme vermelho, o que significa que o carro pode ser muito perigoso com a alta tensão, pelo que foi necessário chamar os engenheiros para colocar tudo normal de novo, enquanto ficámos novamente fora do carro durante quarenta minutos. Foi uma etapa de 48 horas terrível”.