Dakar, Etapa 6: Stéphane Peterhansel acidentado, Edouard Boulanger no hospital | AutoSport

Stéphane Peterhansel sofreu um acidente ao Km 212 da sexta especial do Dakar e o seu co-piloto, Edouard Boulanger ficou ferido devido ao impacto, deixando-o com dores nas costas. Foi transportado pela equipa médica do Dakar para o hospital de Buraydah para ser submetido a mais exames.

Também o seu colega de equipa na Audi, Carlos Sainz, sofreu um acidente no mesmo local. A equipa ficou ilesa e aguarda para reparar o seu veículo antes de tentar retomar a corrida.

Azar na Audi que com um carro no pódio provisório e outro a rondar, muito perto, fica sem um carro – caso se confirme que Edouard Boulanger não pode voltar à corrida – e com outro bem mais atrasado. Mattias Ekstrom era oitavo a mais de hora e meia no arranque da etapa de hoje, pelo que a Audi arrisca-se a novo Dakar sem resultados de monta…