Dakar, Etapa 6/SSV T4: Rodrigo Luppi de Oliveira solidifica liderança | AutoSport

Marek Goczał venceu a etapa de hoje 3m04s na frente de Rodrigo Luppi de Oliveira com Sergey Karyakin no terceiro lugar dois segundos mais atrás. Na geral, Rodrigo Luppi De Oliveira que se tornou ontem o novo líder da classificação geral, com 4m27s de avanço para Austin Jones, beneficiou novamente do atraso do norte americano para alargar para 6m56s a vantagem para o piloto da Can Am Factory South Racing. O polaco Michał Goczał é terceiro a 28m06s, suplantando Gerrd Farres que hoje caiu para o quarto posto. Luís Portela Morais e David Megre foram 12º na etapa e mantêm o nono lugar da geral, mas agora estão meia hora do oitavo lugar.

Classificação Online – CLIQUE AQUI