Dakar, Etapa 6, SSV: Alexandre Pinto cai para 4º

No primeiro controlo horário após o troço de estrada (km 440), Xavier de Soultrait assumia a liderança da categoria SSV, com 4s de vantagem sobre Chaleco López. Ao quilómetro 478, aumentava essa vantagem para quase 5m30s.

Brock Heger, líder da prova perdia mais de 3 minutos. ao Km 233, mas com o avanço que tem para Xavier de Soultrait, pode gerir facilmente. Alexandre Pinto, que era terceiro na classificação geral antes da etapa, perdia quase 9m30s, mas mantinha a sua posição na classificação virtual, oque já não sucedeu no final da etapa…

Francisco Lopez/Juan Pablo Latrach (Can-Am Maverick R) venceram a etapa de hoje dos SSV 1m31s na frente de Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R Sport) com Brock Heger/ Max Eddy (Polaris RZR Pro R Sport) em terceiro a 11m32s pelo que na geral, Heger permanece com uma enorme vantagem para o segundo lugar de Soultrait, 1h07m com Chaleco Lopez 40 minutos mais atrás do segundo lugar.

