Dakar, Etapa 6: Seth Quintero vence, mas está muito longe da frente na geral | AutoSport

Vitória número seis para seth Quintero! Depois da sua quinta vitória ontem, Seth Quintero foi claro quanto às suas intenções de bater o recorde do maior número de vitórias em etapas num único Dakar e hoje, o norte-americano voltou a vencer, batendo Cristina Gutierrez e Chaleco Lopez, por 11m21s e 13m25s, respetivamente. Sebastian Eriksson foi quarto a 14m18s e com isso, a margem de Chaleco lopez, que mantém a liderança, aumentou um pouco, para 23m09s. Com o resultado de hoje, Cristina Gutierrez passou do quinto para o terceiro lugar da geral. Seja como for, a espanhola e Fernando Alvarez, seu compatriota, estão separados na geral por apenas pouco mais de cinco minutos.

Classificação Online – CLIQUE AQUI