Dakar, Etapa 6, Sébastien Loeb: “Temos de ser consistentes até ao fim…” | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) asseguraram hoje a sua 25ª vitória em etapas no Dakar. O piloto francês voltou a subir ao pódio provisório da classificação geral da prova, agora atrás dos dois Audi de Carlos Sainz e Mattias Ekström, sendo agora o melhor piloto dos BRX Hunter, depois de Nasser al Attiyah se ter atrasado fortemente. Está a pouco mais de vinte minutos do líder, pelo que com seis etapas pela frente ainda pode ser desta que Loeb vence o Dakar: “Foi um bom dia para nós, uma boa etapa sem problemas. Foi muito longa, a primeira parte da etapa de ontem tinha mais de 400 km. Tentei ter um pouco de calma, especialmente com o carro, e não ser demasiado duro com ele. Sabia que seria muito difícil para o carro, em termos mecânicos, percorrer tantos quilómetros nas dunas. Hoje, faltavam 150 km, por isso tentei esforçar-me mais neste, para conseguir um bom tempo e foi isso que fizemos. Por isso, não tivemos qualquer problema com esta longa etapa. Penso que agora, na segunda semana, vamos ter de continuar a encontrar o ritmo certo. O nível é muito elevado, os carros são muito rápidos, as equipas são boas. Se cometermos algum erro numa só etapa, perdemos muito tempo e ficamos muito para trás, por isso temos de ser consistentes até ao fim”.