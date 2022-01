Dakar, Etapa 6: Sébastien Loeb: “Perdemos demasiado tempo” | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) podem ter perdido hoje boa parte das possibilidades que tinham de ir ‘buscar’ Nasser al Attiyah. Ao colocar-lhe pressão diariamente, obrigavam-no a arriscar, mas pelos vistos, a razão que levou David Richards e a Prodrive a trocar Sébastien Elena por Fabien Lurquin, não foi uma aposta ganha a 100%, porque com o tempo perdido hoje devido a se terem perdido, deve ter acabado com as hipóteses de triunfo. Estão agora a mais de 50 minutos atrás de Nasser Al-Attiyah: “Foi um dia complicado. Perdemo-nos após 100 km, ou algo do género. Perdemos bastante tempo e, depois disso, tentámos forçar o andamento para tentar reduzir a margem. Penso que o ritmo foi bom, mas perdemos demasiado tempo, por isso agora o intervalo, dado que perdemos novamente quinze minutos para Nasser, é de cinquenta e cinco minutos. É bastante, quase uma hora. Mas vamos ver, ainda há um longo caminho a percorrer. Por isso, continuaremos a tentar fazer algumas boas etapas, e logo veremos. Não tenho objetivo, vou tentar fazer o meu melhor e o resultado será o que for”.