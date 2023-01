Dakar, Etapa 6, Ricardo Porém: “estratégia era não ter problemas e ganhar confiança” | AutoSport

Depois dos problemas na segunda etapa que o atiraram para a 42ª posição da geral dos T3, Ricardo Porém tem vindo a encetar uma boa recuperação, e apesar de alguns contratempos pelo meio, todos os dias tem conseguido recuperar posições.

Hoje, o dia foi tranquilo ao volante do X-Raid YXZ 1000R Turbo, que culminou com o 16.º lugar. Na geral, está agora na 16ª posição: “Depois de um dia menos positivo, a estratégia para hoje era não ter problemas e ganhar confiança. A tarefa não era fácil uma vez que enfrentávamos a etapa mais longa deste Dakar 2023! A verdade é que conseguimos cumprir o grande objetivo e o resultado acabou por ser positivo e em linha com a estratégia delineada” explicou Ricardo Porém.