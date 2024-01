Dakar, Etapa 6, Ricardo Porém: “Arranquei muito maldisposto o que tornou as primeiras horas extremamente difíceis” | AutoSport

Ricardo Porém e o navegador Augusto Sanz cumpriram a etapa de 48 horas conseguindo recuperar na classificação. O piloto de Leiria alcançou a 11.ª posição na etapa 6 do Dakar de 2024 e ascendeu ao Top-10 da classificação geral entre os inscritos na categoria Challenger, apesar de alguns problemas intestinais.

Ricardo Porém conseguiu gerir as dificuldades e cumpriu a primeira semana da prova de todo-o-terreno, rumo ao seu objetivo, entrando no dia de “folga” com o nono posto da classificação entre os concorrentes da Challenger.

“As últimas 48 horas no maior deserto do mundo foram uma aventura desafiadora. Arranquei para esta sexta etapa muito maldisposto que tornaram as primeiras horas da etapa extremamente difíceis. Ao chegarmos ao terceiro acampamento, e depois do descanso possível, as coisas melhoraram ligeiramente e a ideia hoje foi terminar a etapa sem problemas. Agora vamos descansar e preparar para a segunda semana.”, explicou o piloto de Leiria.

Após o dia de descanso, que se cumpre amanhã, o Dakar 2024 continua no domingo numa etapa que liga a capital da Arábia Saudita, Riade, a Al-Duwadimi, numa especial de 873km, 483km dos quais cronometrados.

Foto: MCH Photo