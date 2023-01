Dakar, Etapa 6: Quatro Toyota no Top 4 da geral | AutoSport

Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) venceram mais uma etapa e são cada vez mais líderes, já que os concorrentes que o seguiam na classificação, Stéphane Peterhansel, Yazeed Al Rajhi e Carlos Sainz, todos tiveram problemas e ‘desapareceram’ na classificação…

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Rs Q E-Tron E2) sofreram um acidente ao Km 212 o seu co-piloto, Edouard Boulanger ficou ferido devido ao impacto, deixando-o com dores nas costas. Foi transportado pela equipa médica do Dakar para o hospital de Buraydah para ser submetido a mais exames.

Também o seu colega de equipa na Audi, Carlos Sainz, sofreu um acidente no mesmo local. A equipa ficou ilesa e teve que esperar pela assistência para se manter em prova.

Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive) parou no Km 216 km devido a problemas mecânicos no seu carro.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive Hunter) foram segundos na etapa a 3m29s da frente, seguidos de Henk Lategan /Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) a 8m52s, Guerlain Chicherit/Alex Winocq (BRX Prodrive Hunter (GCK Motorsport) e Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (BRX Prodrive Hunter/Teltonika Racing) com o melhor dos Audi (e o único), o de Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi Rs Q E-Tron E2) em sexto .

Deste modo o Dakar começa a ‘cair’ cada vez mais para Nasser al-Attiyah, que tem agora um avanço de 1h06m para o seu colega de equipa na Toyota, Henk Lategan, com os brasileiros Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) em terceiro a 1h13m. Giniel De Villiers/Dennis Murphy (Toyota GR DKR Hilux) são quartos a 1h44m. Quatro Toyota nos quatro primeiros lugares da classificação geral e cada vez mais uma certeza: ganha a Toyota.

O melhor não Toyota é o Audi de Mattias Ekstrom, com Sébastien Loeb, apesar de todos os problemas, no sexto lugar da geral, depois de ter sido 31º ao cabo de dois dias de prova.

Romain Dumas/Max Delfino (Toyota Hilux/Rebellion Racing), Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor RS Cross Country/Orlen Benzina Team),

Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century CR6-T Century Racing) e Han Wei/Ma Li (SMG HW2021/Hanwei Motorsport Team) fecham o top 10 provisório.

