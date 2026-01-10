Dakar, Etapa 6: portugueses com dia difícil em termos globais, João Ferreira 5º na etapa

O dia não correu muito bem à generalidade das equipas portuguesas no dia antes do descanso. Portugal deixou de ter equipas no pódio, depois da queda para o quarto lugar de Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy) que são agora quartos classificados.

Ainda assim, temos outra equipa perto do pódio. João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team SSV) são quartos pelo segundo dia consecutivo, e estão apenas a quatro minutos do terceiro lugar.

Portugal tem agora cinco equipas no top 10, para além das referidas, ainda se acrescentam Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia) em quinto, João Dias / Daniel Jordão (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing) em oitavo e Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) em nono.

Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) continuam a rondar o top 10, são agora 12º, João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo/Toyota Gazoo Racing SA) tiveram um bom dia, e desde o azar da quarta etapa já recuperaram cinco posições, Maria Gameiro / Rosa Romero (Mini JCW Rally 3.0d/X-Raid) continuam a fazer a sua prova com o objetivo de chegar ao fim e já recuperaram 20 posições face à primeira etapa, são 36ª dos Ultimate, Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris RZR Pro R Sport Santag Racing) são 38º e têm ajudado compatriotas com problemas, até um amortecedor já ‘deram’, e por fim, contratempos para Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport/Old Friends Rally Team) e Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing) que neste momento ainda não surgem nas classificações.

FOTO TGR_DAM