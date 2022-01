Dakar, Etapa 6: Orlando Terranova vence, Sébastien Loeb perde segundo lugar | AutoSport

Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) venceram a sexta etapa do Dakar num dia em que Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) ficaram ainda mais confortáveis na liderança da classificação geral.

Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) foi segundo retirada a 1m06s da frente, com Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota) em terceiro a 1m49s. Seguiram-se Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century/Century Racing) e Nani Roma/Alex Haro (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme), mas os grandes perdedores do dia são Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme), que se perderam e cederam mais 21m31s para al Attiyah, perdendo mesmo o segundo lugar da geral, que pertence agora a Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota), ainda que por apenas seis segundos.

Depois de ontem ter dito que “vamos ver o que sucede nos próximos dias”, não foi preciso muito para fazer exatamente o contrário do que precisava para manter vivas as esperanças de ganhar. Falta muito Dakar, mas para já, al Attiyah está cada vez mais confortável, e sem cometer erros, e a cada dia que passa é cada vez mais difícil desalojá-lo da posição em que está.

Yazeed Al Rajhi subiu de quarto para segundo, Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota) caíram uma posição, para o quarto lugar, Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team) continua a sua forte recuperação e chegou hoje ao quinto lugar da geral, Vladimir Vasilyev/Oleg Uperenko (BMW/VRT Team) perderam hoje uma posição, caindo para sexto, mas entre o quarto e o nono lugar há apenas meia hora, o que com etapas tão extensas torna fácil a troca de posições.

Orlando Terranova subiu de oitavo para sétimo, Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Ranger/Benzina Orlen Team) subiram de nono para oitavo, e Sebastian Halpern/Bernardo Graue (Mini X-Raid Mini John Cooper Works Rally) também se perderam caindo de sétimo para o nono lugar.

A fechar o top 10 estão agora Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini JCW/Teltonika Racing), depois de subirem uma posição.

Filme do dia

Carlos Sainz parecia determinado a recuperar após os problemas de suspensão de ontem e liderava no primeiro ponto de verificação, seguido de perto por Yazeed Al Rajhi. Nasser Al-Attiyah caiu para o terceiro lugar, 30 segundo’ atrás. Além disso, Sébastien Loeb e Henk Lategan desviaram-se significativamente da rota correta após o segundo ponto de controlo. Começava aí o seu martírio.

Depois de ontem se sacrificarem dando uma parte de suspensão no seu Audi a Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e o seu co-piloto Édouard Boulanger pararam hoje durante cerca de dez minutos após 30 km. Enquanto Stéphane Peterhansel foi capaz de retomar a corrida após a sua paragem, o seu companheiro de equipa Carlos Sainz esteve parado durante quinze minutos após 55 km. Tal como ontem, Stéphane Peterhansel deu uma ajuda ao seu companheiro de equipa porque mais uma vez encostou ao lado do espanhol.

Pouco depois, Al Rajhi liderava à frente de Al-Attiyah com uma vantagem de sete segundos. Loeb e Lategan perdiam mais de 15 minutos depois de rodarem pela rota errada, e perderam mais de um quarto de hora para Nasser Al-Attiyah após 120 km.

Mathieu Serradori, que os seguiu durante alguns quilómetros antes de dar a volta, perdeu apenas oito minutos. Guerlain Chicherit, que se situava entre Loeb e Lategan, perdeu o mesmo tempo.

Mais à frente, bom duelo entre Al-Attiyah e Al Rajhi após 120 km, com 17s’ a separar os dois pilotos da Toyota. Atrás do volante do seu BRX Hunter da Prodrive, Orlando Terranova estava em terceiro, mais de um minuto atrás. Brian Baragwanath era quarto com o seu Century, e Shameer Variawa, quinto lugar após 259 km, dois minutos atrás do líder.

entretanto, a margem entre Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah estendeu-se até aos 25 minutos após 190 km. O francês enfrentava grandes perdas para o seu rival Toyota que estava a tirar partido das pistas feitas por Henk Lategan na etapa. Belo batedor…

Pouco depois, Al-Attiyah mantinha o controlo e Yazeed Al Rajhi perdia mais de três minutos após 190 km. Orlando Terranova substituiu-o no segundo lugar, um pouco mais de um minuto atrás do Toyota conduzido por Nasser Al-Attiyah. Mattias Ekstrom colocou o melhor Audi em terceiro lugar, dois minutos atrás de Al-Attiyah.

Brian Baragwanath fazia rápidos progressos ao ocupar o quarto lugar após 259 km, menos de dois minutos atrás de Orlando Terranova, que entretanto se tornou no novo líder da especial do dia.

Loeb suavizou as perdas no final da etapa, e aproveitou a perda de tempo de Nasser Al-Attiyah na parte final da especial para conceder ‘apenas’ 15 minutos ao Qatari na classificação geral. Al-Attiyah perdeu quatro minutos para Yazeed Al Rajhi, , mas o vencedor da tirada foi Orlando Terranova, o seu primeiro triunfo em etapas desde 2015.

A Audi e Toyota também ficaram no pódio da etapa. Depois de Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz, Mattias Ekstrom foi o terceiro dos representantes da Audi Sport a subir ao pódio este ano. O sueco terminou um minuto atrás do BRX Hunter Prodrive conduzido por Orlando Terranova. Yazeed Al Rajhi, que ontem parou para ajudar Yasir Seaidan na sequência de um acidente, terminou no terceiro lugar do pódio.

