Dakar, Etapa 6, Nasser Al Attiyah: “Vou ajudar o Seb (Loeb) porque somos uma equipa” | AutoSport

Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) tiveram problemas, perderam muito tempo e agora dificilmente vencem o Dakar pela terceira vez consecutiva. O piloto do Qatar sofreu problemas mecânicos a 50 quilómetros do final da sexta etapa e perdeu 2 horas e 40 minutos, vendo desta forma esfumarem-se quase todas as suas hipóteses de obter um sexto triunfo no Dakar. A única ambição do piloto do Qatar é agora tentar garantir o máximo de pontos possível para o campeonato (W2RC, Mundial de Rally Raid) e ajudar o seu companheiro de equipa Sébastien Loeb: “Não foi um bom dia. Nos últimos 50 quilómetros partimos a direção e não podíamos fazer nada para a reparar. Esperamos que o nosso camião de assistência chegasse, reparamo-la e chegámos à meta. Vamos tentar continuar e veremos o que conseguimos fazer.

Foi uma boa etapa de abertura ontem, mas não foi fácil, sabíamos que tínhamos perdido tempo, mas foi mais ou menos perfeito e estávamos contentes, mas depois nos últimos 50 km partimos a direção. Nem tudo está terminado, mas agora vamos tentar disputar o campeonato do mundo. Também vou tentar ajudar o Seb, para estar atrás dele. Pelo menos ele pode ganhar este Dakar. Vou dar o meu melhor para que ele ganhe, porque somos uma equipa”. Este pode ser o trunfo que a BRX precisa para finalmente vencer o Dakar. Não vai ser fácil, pois a Audi está para já na mó de cima com dois carros na frente, mas tudo está ainda totalmente em aberto.