Dakar, Etapa 6, Nasser Al Attiyah: “vamos tentar gerir mas isto é o Dakar, temos de ter cuidado” | AutoSport

Nasser Al Attiyah viu hoje Sébastien Loeb atrasar-se ainda mais, perdendo mesmo a segunda posição com o líder da Toyota a chegar ao dia de descanso no topo da classificação geral, com uma vantagem de 50 minutos sobre Yazeed Al Rajhi e Sébastien Loeb, os seus dois perseguidores mais próximos: “Absolutamente, estamos bastante felizes. Tentámos forçar o andamento desde o início, mas alguns pilotos cometeram alguns erros.

O Mathieu navegou bem e conduzimos toda a etapa sem quaisquer problemas.

Estamos bastante felizes por termos terminado a primeira semana do Dakar com uma boa vantagem. Vi que alguns pilotos se tinham perdido, mas isso não era problema nosso. Mathieu fez um bom trabalho, teve realmente o cuidado de evitar cometer quaisquer erros. Penso que estamos no bom caminho. Estamos bastante contentes.

Trabalhámos muito esta semana, sem quaisquer erros. O carro está a funcionar muito bem. Mas isto é o Dakar e vamos tentar gerir na próxima semana sem quaisquer riscos.

Para a vitória, é difícil dizer – o Dakar é o Dakar, mas temos de ter cuidado e temos de ser fortes até ao fim. Precisamos de ter um bom ritmo sem relaxar, porque quando se relaxa, comete-se um erro. Precisamos de navegar bem e estamos a aprender muito, eu e Mathieu. Precisamos de navegar a alta velocidade, como hoje, quando fizemos um bom trabalho e todos nos seguiram ao longo dos últimos 100 km”, disse.