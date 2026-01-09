Dakar, Etapa 6: Nasser Al-Attiyah novo líder, num pódio Dacia, Toyota e Ford…

Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) venceram a etapa mais longa da prova, tornando-se os novos líderes da classificação geral, com 6m10s de vantagem sobre Henk Lategan. Nani Roma (Ford Raptor) ascendeu ao pódio em terceiro lugar, marcando a sua melhor posição desde o Dakar de 2019, num dia de intensas trocas de posições no top 5 antes do dia de descanso.

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) venceram a etapa de hoje, a mais extensa da prova, superando Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) por 2m58s. Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Hilux Gr/Gazoo Racing) ficaram em terceiro, a 3m19s, logo seguidos por Toby Price / Armand Monleon (Toyota Hilux Gr/Gazoo Racing), a 4m19s, e João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo/Gazoo Racing SA), a 4m56s.

Na classificação geral, em virtude de Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Hilux Gr/Gazoo Racing) terem perdido quase 10 minutos, Nasser Al-Attiyah é o novo líder da prova, agora com 6m10s de vantagem sobre Henk Lategan. Uma troca de posição numa altura crucial da prova, pois amanhã é o dia de descanso.

Depois de já a ter conquistado no final da etapa 2, mas de a ter perdido no dia seguinte, o piloto catari recuperou o primeiro lugar.

O espanhol Nani Roma, que leva Alex Haro ao lado no Ford Raptor, subiu ao pódio (para o 3.º lugar, a 9m13s de Al-Attiyah), o que é uma estreia para ele desde o Dakar de 2019. Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor T1+/Ford Racing) estão em 4º, a 11m49s, enquanto Mattias Ekstrom / Emil Bergkvist (Ford Raptor/Ford Racing) ocupam o 5.º lugar, a 12m11s, com três Ford no top 5. Um Dacia na frente de um Toyota, seguidos de três Ford…

Nani Roma sobe de quarto para terceiro, mas está agora um pouco mais longe da frente. Mattias Ekstrom desce de terceiro para quinto, e Sainz sobe ao quarto lugar, mas fica a 11m49s do líder, quando ontem estava a 8m33s.

Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Raptor) perdeu um lugar, caindo para sétimo. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century CR7) subiu um lugar, para o oitavo. A fechar o top 10 estão Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Toyota Hilux /Energylandia Rally Team) e Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider), com o piloto brasileiro a perder três posições. Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA) estão em 11.º, à frente dos seus companheiros de equipa portugueses, João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA), que subiram de 14.º para 12.º.

Filme do dia

João Ferreira abriu a etapa mais extensa da prova com uma liderança de 29s sobre Seth Quintero, com Sébastien Loeb em terceiro a 32s. Nani Roma completava o top 4 a 47s. O português manteve-se inabalável nos primeiros 78 km, com apenas 1s sobre Roma. Era o primeiro de seis Toyota no top 10, com Quintero em quarto, Henk Lategan em sexto, Toby Price em sétimo, Guy Botterill em nono e Saood Variawa em décimo.

Mas as coisa mudaram…

Ascensão de Nani Roma e encalço da liderança

Nani Roma intensificou a pressão sobre João Ferreira, com o espanhol a escalar a geral, movendo-se para terceiro lugar virtual e encerrando uma seca de 7 anos sem ‘pódios provisórios noturnos’ no Dakar – não o fazia desde 2019.

​João Ferreira voltou a acelerar e consolidou a liderança após 162 km, aumentando a vantagem para 43s sobre Roma. Quintero entrou na luta, pressionando Ferreira e reduzindo a margem para apenas 9s após a mesma marca, antes de Ferreira recuperar para 43s novamente com a chegada dos Dacia.

Entrada da Dacia com Loeb

Seth Quintero, vencedor da etapa 2, retomou a dianteira momentaneamente após 162 km, ultrapassando Ferreira. Loeb subiu para quarto a 2m10s, com os Ford Raptor de Roma, Sainz, Ekström e Guthrie a perseguir, logo atrás.

​Nasser Al-Attiyah começou a sua ascensão após 162 km, ultrapassando Quintero e reduzindo a vantagem de Lategan na geral virtual para 1m33s. O piloto catari intensificou o ritmo significativamente, estabelecendo novos tempos de referência.

​Após 186 km, Al-Attiyah confirmava a superioridade com 47s sobre Quintero e 1m49s sobre Ferreira. Mais importantes, recuperava 1m44s sobre Lategan, reduzindo a diferença na geral virtual para apenas 2s – uma mudança radical na luta pelo Dakar.

Toby Price reaparece

Toby Price, começando em 25º lugar, realizava uma exibição notável, aproveitando a ordem na pista. O australiano, bicampeão do Dakar em motos, ocupava o quarto lugar após 186 km com 2m12s, consolidando a presença Toyota na frente. Price progrediu da sétima posição nas primeiras passagens para terceiro após 204 km.

​Com 120 km por cobrir, Al-Attiyah aumentava a liderança para 1m50s sobre Quintero após 248 km. A diferença entre os dois pilotos de topo – Al-Attiyah e Lategan – alargava-se para 2m51s na geral virtual, revertendo completamente a situação da véspera. O catari caminhava para a 49.ª vitória de etapa, recorde que o colocaria num inédito 19.º Dakar diferente com pelo menos um sucesso.

Aparecem Loeb e Dacia

Sébastien Loeb realizou uma recuperação admirável. Desde o oitavo lugar aos 162 km, o francês escalou para segundo provisório aos 287 km, apenas 2m26s atrás do companheiro de equipa. Al-Attiyah e Loeb acabariam por alcançar um histórico primeiro um-dois para a Dacia em etapas, sem precedentes no Dakar apesar de já ter ocorrido no W2RC.

​Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin conquistaram a vitória de etapa com 2m58s de avanço sobre Loeb e Edouard Boulanger. Seth Quintero e Andrew Short (Toyota) terminaram terceiros a 3m19s, seguidos por Toby Price e Armand Monleon (Toyota) a 4m19s e João Ferreira e Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) a 4m56s.

Revolução na classificação geral

A perda de quase 10 minutos de Henk Lategan transformou a geral decisivamente. Al-Attiyah tornou-se novo líder com 6m10s sobre o sul-africano, recuperando o primeiro lugar que já havia conquistado no final da etapa 2. Nani Roma subiu para terceiro a 9m13s – sua estreia num pódio desde 2019. Carlos Sainz ascendeu a quarto a 11m49s, com três Ford no top 5.

​Mattias Ekström caiu para quinto a 12m11s, perdendo duas posições. Mitch Guthrie desceu para sétimo, Mathieu Serradori subiu para oitavo, e Eryk Goczal e Lucas Moraes completam o top 10. João Ferreira escalou de 14.º para 12.º lugar, a apenas 1s atrás de Saood Variawa em 11.º.

​A etapa maratona redistribuiu muito as cartas a apenas um dia do descanso, com a Dacia a afirmar-se como competidor real para o triunfo, chegando ao dia de descanso na frente, mas com a Toyota a oferecer profundidade no top 5 bem como a Ford, com ainda a manter presença ofensiva no pódio… e especialmente no top 5, com três carros entre o terceiro e o quinto posto, e logo a apenas 12m11s da frente.

O ano passado, no dia de descanso, o top 5 estava separado por 42m44s, há dois anos, 1h25 minutos, há três…2h04m…

Isto mostra bem o equilíbrio hoje em dia existente no Dakar.

FOTO Dacia Sandriders