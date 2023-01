Dakar, Etapa 6: Muito equilíbrio na frente… exceto nos autos | AutoSport

É bem diferente a luta nas diversas categorias das quatro rodas no Dakar. Nos Autos, mais de uma hora entre primeiro e 2º, e há quatro Toyota na frente. Nove minutos separam primeiro e segundo no T3, o 3º está a mais de uma hora. Nos T4, 20 minutos entre primeiro e segundo, seis equipas em 33 minutos.

Por fim, 23 segundos separam primeiro e segundo nos Camiões, há quatro equipas em meia hora. Muito ainda por decidir, portanto, embora os autos pareça estar cada vez mais evidente quem vai vencer, nunca esquecendo que nem sequer chegámos a meio do Dakar.

A etapa de ontem no Dakar pode bem ter sido o momento-chave desta prova já que Nasser al Attiyah, líder da categoria automóvel, ficou com uma almofada muito confortável ao completar a estadia do rali em Ha’il. De fora ficaram Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz, o francês fora de prova, o espanhol muito atrasado. Dois grandes pilotos com carros muito competitivos que saíram da luta pelo triunfo, com o Dakar agora completamente nas mãos da Toyota.

Nos T3, Seth Quintero ganhou a sua primeira etapa este ano nos protótipos leves, T3, elevando o seu total para 19, mas foi Guillaume de Mevius que assumiu a liderança na classificação geral, com uma vantagem de 7m20s’ sobre Austin Jones, que ficou um pouco para trás ligeiramente, enquanto Mitch Guthrie ‘despencou’ perdendo… um dia!

Na categoria T4, Rokas Baciuška venceu a etapa e ‘fechou’ no segundo lugar do ranking geral, que ainda é dominado pelo brasileiro Rodrigo Luppi de Oliveira, na frente de Eryk Goczał.

No topo da categoria Camiões, T5, Aleš Loprais é afinal o líder, depois de reajustados tempos que estavam disponíveis ontem no final da etapa. Martin van den Brink surgia como novo líder, mas afinal é Loprais o líder com 23 segundos de avanço para o jovem neerlandês.