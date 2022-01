Dakar, Etapa 6, Miguel Barbosa: “Fazer reset e ver o que podemos melhorar” | AutoSport

Depois de sete intensos dias de prova Miguel Barbosa chega ao dia de descanso na 37ª posição: “Foi uma etapa rápida, com muita, muita pedra. Encontrámos dunas já mais perto do fim. As dunas foram a parte mais interessante do percurso. Todo o resto teve muita pedra. Furámos duas vezes. Tem de se andar com ‘pézinhos de lã´, mas mesmo assim é fácil furar. Parámos também para ajudar o piloto chinês da nossa equipa que capotou. Demos um puxão com a cinta, o que também faz parte do Dakar, este espírito de entreajuda. Já estamos a meio da prova, estamos satisfeitos por aqui estar. O carro está ok e não tivemos problemas. Agora é tempo de fazer reset ao carro e ver o que podemos melhorar para a segunda semana”, referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team à chegada a Riyadh, capital da Arábia Saudita no final da sexta etapa.

Amanhã os pilotos vão poder gozar de um dia de descanso. Esta é hora de todos fazerem um balanço da sua estratégia e usarem o tempo com sabedoria para recuperar de forma equilibrada. O tempo será dividido entre a manutenção necessária às máquinas para voltar às dunas e descansar no verdadeiro sentido da palavra. Tudo isto mantendo o foco na competição.