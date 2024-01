Dakar, Etapa 6, Mattias Ekström: “Este não é o meu terreno de origem…” | AutoSport

Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) foram terceiros nesta etapa a 10m55s de Sébastien Loeb, na classificação geral, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) lidera com 20m21s para Mattias Ekström, que está a fazer uma bela prova, consistente, tem fugido dos erros, sendo que este não é claramente o terreno em que se sente mais à vontade, mas para já é areia, areia, e mais areia: “Para mim, foi muito cansativo, não fisicamente, mas mentalmente, porque este terreno não é o meu terreno de origem, por assim dizer. Estou mais habituado à neve e ao gelo. O dia de hoje foi curto, mas também foi fácil tomar decisões erradas ao entrar cedo nos trilhos sem marcas em algumas dunas íngremes e outras super macias. Fiquei preso uma vez hoje e acho que perdemos seis minutos ou algo do género, a cavar por um breve momento. Mas ontem foi um dia muito bom para nós. O Emil fez um bom trabalho e ajudou-me enquanto eu estava a conduzir e a navegar. Estamos muito contentes por estar aqui e, em termos de resultados depois dos problemas do Nasser, o Yazeed também, em comparação nós tivemos muito menos. Estamos satisfeitos. Penso que tivemos alguns dias bons. Fomos capazes de competir na frente. Penso que é muito difícil navegar quando se conduz cedo. Eu e o Emil tivemos de tentar encontrar a velocidade e o ritmo de navegação correctos quando passámos pelos vales difíceis e assim por diante, mas, de um modo geral, estamos muito contentes até agora e estamos apenas a meio do Dakar. Para já estou apenas ansioso por um bom duche, o resto logo se vê…”

