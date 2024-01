Dakar, Etapa 6, Mário Franco: “Os próximos dias serão decisivos” | AutoSport

Mário Franco e Daniel Jordão concluíram hoje a sexta etapa do Dakar 2024, a etapa maratona de 48H. Este desafio inovador no Rali Dakar que se disputou no ‘Empty Quarter’, com partida e chegada a Shubaytah, foi particularmente exigente para pilotos e máquinas, envolvendo um setor cronometrado de 549 km.

A dupla lusa que se encontra a disputar a prova rainha do todo-o-terreno mundial aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3, inscrito na categoria Challenger, precisou de 13H 28m 22s para cumprir o muito exigente e longo setor seletivo integralmente disputado em dunas.

“Esta etapa foi muito interessante. Foi completamente diferente do que temos feito até hoje. Gostámos muito. Foi efetivamente uma experiência que a organização deveria repetir. O carro é muito bom. Abusámos um pouco mais numa duna, empenámos um triângulo e partimos uma transmissão. Tivemos de trocar o material e perdemos algum tempo. A navegação foi difícil, mas conseguimos cumprir com todos os waypoints. Já perto do final da etapa, tivemos um problema com um fio que derreteu, o que acontece com qualquer máquina. Felizmente o espírito de equipa dentro da X-Raid acabou por prevalecer: Demos uma ajuda ao Ignacio Casale. Também a Annete acabou por nos dar novamente uma assistência, a qual agradecemos. Correu tudo bem, chegámos ao fim que é o mais importante. Estamos muito satisfeitos. Agora é preciso descansar e preparar o carro. Os próximos dias serão decisivos. O nosso objetivo é concluir a corrida”, salienta Mário Franco no final da etapa.

Numa altura em que a 46ª edição do Dakar 2024 vai a meio, Mario Franco e Daniel Jordão já realizaram mais de 50h de competição aos comandos do Yamaha e ocupam o 25º posto no ranking Challenger.

As máquinas serão transportadas até Riade, os pilotos viajarão hoje de avião até à capital da Arábia Saudita onde amanhã poderão usufruir de um merecido dia de descanso que dará a oportunidade às equipas para consertar o que for necessário nas máquinas, fazendo a sua respetiva manutenção. O Rali Dakar 2024 prossegue no domingo, com a disputa da sétima etapa.