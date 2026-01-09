Dakar, Etapa 6, Maria Luís Gameiro: “sinto-me bem preparada para continuar”
Maria Luís Gameiro concluiu a Etapa 6 do Dakar 2026, entre Ha’il e Riade, no 42º lugar da categoria Ultimate, numa das suas melhores prestações na prova. Com 915 km totais, incluindo 326 km cronometrados em areia e dunas, a portuguesa navegou bem o terreno exigente ao lado de Rosa Romero no MINI JCW T1+ da X-Raid.
O resultado permitiu subir ao 36.º posto da geral, confirmando uma semana de consistência apesar do acidente inicial. A solidez mecânica e a leitura do terreno foram chave num dia marcado por trilhos cavados e pó, penalizações comuns para a sua posição de partida.
Ao chegar ao descanso em Riade, Maria Luís Gameiro expressou satisfação com a evolução. “Estou muito contente e sinto-me bem preparada para continuar. Recuperámos lugares e o 36.º lugar é excelente, apesar do acidente que nos atrasou”, afirmou a piloto, destacando a primeira etapa séria de dunas desde o Dubai.
Gameiro sublinhou a gestão estratégica e a moral elevada da equipa, pronta para a revisão profunda do MINI. “Foi um dia sem preocupações graves e o balanço da semana é positivo”, concluiu, focada na segunda metade do rali mais duro do mundo.
