Dakar, Etapa 6, Maria Luís Gameiro: “feliz com o que conseguimos até agora”

Depois de mais uma longa e exigente etapa, a dupla do Team Motivo JCB conseguiu o seu melhor resultado no Dakar 2025. O 28º posto no final da Etapa 6 colocou um sorriso no rosto de Maria Luís Gameiro e José Marques.

Foi uma etapa muito longa, com mais de 600 km cronometrados, mas que foi “conquistada” pela dupla que com mostrou ter agora melhor conhecimento sobre o que pode exigir do Fenic X-Raid 1000R Turbo. Considerando que foram mais de 900 km percorridos e mais de 12h a bordo do carro, o resultado só pode ser considerado positivo para a ‘rookie’ que continua a descobrir o Dakar.

A etapa de amanhã vai voltar a pôr a prova a resistência, física e mental. São mais 400 quilómetros de especial e quase 300 de ligações num “loop” de ida e volta a Al Duwadimi. Pelo facto de motos e carros cumprirem pistas diferentes, a etapa será mais favorável em termos de horários.

À chegada, já noite dentro na Arábia Saudita, Maria Luis Gameiro esclarecia que “esta foi mais uma etapa dura que conseguimos superar com sucesso. Já entendemos melhor o que podemos exigir do nosso carro e esta toada mais cautelosa tem-nos permitido chegar ao fim das etapas com menos problemas. E hoje, conseguimos o nosso melhor resultado no Dakar, um 28.º posto, o que também mostra a nossa evolução ao longo destes dias. É com esta mentalidade que vamos continuar. Hoje foram muitos quilómetros e muitas horas no carro, mas superamos mais este desafio. Olhando à minha condição de estreante e não sendo profissional das corridas, só posso estar feliz com o que conseguimos até agora e, acima de tudo, continuo a divertir-me e superar-me. Fisicamente estamos bem e amanhã iniciamos a etapa um pouco mais cedo, o que também vai ser uma ajuda, especialmente se tivermos algum problema.”