Dakar, Etapa 6, Luís Portela Morais no sexto lugar dos Challenger

De regresso às pistas do Dakar Rally 2025 e depois de um merecido dia de descanso,Luís Portela Morais subiu hoje mais uma posição na classificação, ao ascender o 6º lugar Challenger,depois de cumprir uma etapa muito complicada. Aos comandos do protótipo G-ECKO e navegado por David Megre, o piloto do bp Ultimate Adventure Team teve pela frente uma etapa que ligou Hail a Al Duwadimi. Foram mais de 800 quilómetros dos quais 604 disputados ao cronómetro, que a dupla completou em 5h53m56s.

“Foi uma etapa que começou muito bem, sempre no ritmo dos mais rápidos, mas organização perdeu completamente a cabeça e colocou quase todos os Challenger a acabar de noite. Para nós foi ainda pior. Como partimos muito de trás, devido aos problemas que tínhamos tido na 5ª etapa, fizemos duas horas, 130 km a rolar de noite. Todo o ritmo que tínhamos tido até aí perdeu-se. Foi impossível fazer melhor. Falhámos um waypoint que estivemos quase a conseguir apanhar. Mas o que interessa é que estamos aqui, no final da etapa e que o carro está bom, está impecável. Amanhã se tudo correr bem vamos felizmente chegar bastante mais cedo e ter mais tempo para descansar”, salientou Luís Portela Morais no final da etapa.

A etapa que se segue será em Boucle com partida e chegada a Al Duwadimi. Terá um percurso diferente para motos e carros sendo que para as motos a especial terá 411 km e para os carros 418 km. Esta etapa terá todos os ingredientes: navegação difícil, uma mistura entre terrenos rápidos e lentos e, como cereja no topo do bolo, uma corrida de montanha.