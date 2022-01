Dakar, Etapa 6, Luís Portela: “Metade do nosso objetivo ficou hoje concluído” | AutoSport

Luís Portela Morais continua a ter um bom desempenho no Rali Dakar tendo hoje averbado o 12º lugar na sexta etapa, uma jornada com 348 km cronometrados cumpridos em torno de Riyadh. Acompanhado por David Megre, o piloto do BP Ultimate SSV Team completou mais um dia sem dificuldades de maior e segue agora para a segunda semana do Rali Dakar no 9º posto da classificação geral sendo o melhor resultado de um português nesta edição da mais dura competição de todo-o-terreno do mundo.

“Metade do nosso objetivo ficou hoje concluído. Falta ainda a parte mais difícil que é a segunda semana da prova. Mas, até agora estamos satisfeitos com os resultados alcançados e tem corrido tudo muito bem. Conseguimos aprender muito nestes dias e a evolução foi notória. A etapa de hoje foi a que menos gostei até agora, apesar de ter as dunas mais engraçadas no final. A especial era muito rápida e com muito pó e tivemos algumas dificuldades por causa do fesh fesh. Apesar de tudo viemos com um ritmo bom e estamos contentes. Agora vamos descansar e preparar o carro para atacar a segunda semana com o mesmo espírito que conservámos até agora e mantendo o foco em acabar o Dakar que é o nosso grande objetivo”, explica Luís Portela Morais.

Metade do Rali Dakar 2022 está cumprido. Amanhã é dia de descanso em Riyadh e é altura dos pilotos e equipas fazerem um balanço da sua estratégia, recuperar a forma física e realizar a manutenção necessária nos veículos para voltar à competição da melhor forma possível.