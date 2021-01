Dakar, Etapa 6, Lourenço Rosa: “Estamos cada vez mais confiantes”

Antes da pausa no Dakar Rally que se cumpre no dia de amanhã, Lourenço Rosa e Joaquim Dias quiseram demonstrar que possuem andamento para se chegar aos mais rápidos do Dakar, e assim o fizeram.

Num dia caracterizado por um percurso mais aberto e com menos dificuldades que os anteriores, a equipa pode tirar partido do Can-Am Maverick XRS da South Racing e realizar o percurso com maior rapidez. No final da etapa, registaram o oitavo tempo por entre os concorrentes da categoria T4 SSV e subiram à décima posição da geral, sendo os 13ºs na classe Lightweight.

Totalmente satisfeito com a prestação do dia, Lourenço Rosa afirmou que “esta etapa foi muito boa, viemos grande parte do tempo a par com o Tom Coronel, o que significa também muita diversão. Correu muito bem, tivemos dois furos lentos que fomos resolvendo apenas com o compressor que transportamos e assim perdemos menos tempo do que trocar a roda, ainda nos perdemos mas em um minuto resolvemos e retomamos o percurso ideal, e aqui estamos com mais uma etapa cumprida e satisfeitos com trabalho que fizemos , satisfeitos com o carro e com a equipa que tem sido incansável em garantir que o carro está sempre nas melhores condições.

Estamos cada vez mais confiantes e a experiência a aumentar o que ajuda bastante para que tenhamos menos problemas e seja possível andar mais rápido e obter melhores resultados, em termos de navegação o Joaquim tem estado muito bem e a cada dia que passa sentimos que vai ficando mais fácil perceber os segredos da navegação e da leitura do terreno, portanto, o dia de hoje é também o capitalizar de todos estes factores que conjugados permitem melhores resultados no final do dia.

Amanhã é dia de descanso, embora vamos continuar a trabalhar, já a pensar nas etapas que restam e aproveitar que estamos com as restantes equipas para trocar mais dicas e experiências que nos podem ser muito úteis dado que este é o nosso ano de estreia num Dakar, e aqui a experiência é muito relevante. Aprender e evoluir são variáveis da mesma equação, e mesmo em dia de descanso não se pára.”

Amanhã, cumpre-se o dia de descanso no Dakar Rally que regressará no Domingo com a sétima etapa competitiva do evento.