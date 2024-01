Dakar, Etapa 6: Loeb vence, 2 Audi na frente, al Attiyah atrasa-se muito… | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) venceram a etapa maratona de 48 horas, batendo Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) por 2m01s, com Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) em terceiro a 10m55s. Quarto posto para Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), a 22m45s, com Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) a fechar o top 5.

Num dia em que Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) perderam imenso tempo e viram terminar praticamente toda e qualquer hipótese de vencer pela terceira vez consecutiva o Dakar.

Na classificação geral, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) mantêm a liderança, que ganha agora uma importância acrescida, de 20m21s para os seus colegas de equipa, Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport), que contribuem para já para uma sensacional dobradinha Audi, naquele que é o ano de despedida da marca alemã do Dakar. Sair com um triunfo seria ouro sobre azul, mas ainda falta uma semana de prova e mais seis etapas.

Quem está em boas condições de levar a luta aos homens da Audi são Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive), terceiro a 29m31s, com a melhor das Toyota a surgir na quarta posição. Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing) não estão longe do que fizeram o ano passado, um pódio, e rodam a um pouco mais de meia hora de Loeb, portanto mantendo-se em condições de repetir a façanha.

Aliás, a Toyota tem um forte guarda de honra às três equipas da frente, pois para lá de Lucas Moraes, na quinta e sexta posições estão ainda Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) e Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing), para o que der e vier nas lutas da frente.

Estão longe da frente, o primeiro a 1h09m o segundo a 1h25m, mas podem perfeitamente atacar e para pressão nos audi e no BRX de Loeb.

A fechar o top 10 provisório estão Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Orlen Jipocar Team), Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Racing Factory Team) o sensacional líder dos Challenger (T3) Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) e David Botterill/Brett Cummings Brett (Toyota Gazoo Racing).

