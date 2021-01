Dakar, Etapa 6, José Marques: “A ASO tentou travar a velocidade com que se estava a andar”

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) estão no 35º lugar da geral, e depois de começarem a prova na 57ª posição já são 35º. O Optimus tem sido um bom aliado da experiente dupla que não tem tido problemas de maior, exceção feita aos pequenos percalços habituais furos e um ou outro atascanço. Grande prova estão a fazer: “Hoje foi mais uma etapa do Dakar sem grande história, o que não aconteceria se a organização não tivesse encurtado a especial em cerca de 100 km. Muitos dos concorrentes já acabaram o sector selectivo de noite, se tivesse mais 100 km era quase certo que uma grande parte iria chegar amanhã de manhã, dia de descanso. Ao contrário do que a organização prometeu, não foi uma especial só de areia sem uma única pedra. Apanhámos alguns planaltos com pedra e só aí a navegação deu algum trabalho. No resto do percurso, foi básicamente seguir os trilhos deixados na areia, pelos concorrentes precedentes. Nem mesmos os primeiros carros tiveram muito trabalho, pois as motos deixam o caminho bem marcado. Na maioria das vezes, estas seguem os trilhos dos carros de abertura, que passaram dias antes, isto no caso de não ter havido nenhuma tempestade de areia ou chuvada, após ter sido feita a abertura/confirmação do percurso pelos carros da organização.

As maiores dificuldades de navegação aparecem nos pisos duros ou com muita pedra onde não ficam rastos, ou então quando os traços da prova se misturam com os feitos pelos locais”, disse José Marques, que explicou também o que a ASO tem feito com a navegação: “A ASO tentou travar a velocidade com que se estava a andar, dificultando a navegação artificialmente com jogos de waypoints escondidos, retirando alguma informação importante das notas, e fazendo o.pessoal andar aos ziguezagues para a frente e para trás. Está a dar mau resultado…”, disse.