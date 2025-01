Dakar, Etapa 6, João Monteiro: “fizemos metade da etapa já de noite”

Apesar da perda de tempo nessa fase complicada, conseguimos garantir um lugar no Top 10! Este resultado permite-nos partir mais à frente amanhã, o que nos dá uma motivação extra para continuar a dar tudo nesta incrível aventura no deserto”, disse João Monteiro.

João Monteiro e Nuno Morais continuam a fazer uma prova muito regular, hoje foram oitavos na etapa, o seu melhor resultado em tirada, para lá do curto prólogo e já estão no top 10 dos SSV: “Hoje enfrentámos mais um dia intenso! Arrancámos bem, com um ritmo consistente e um bom andamento. Contudo, partir de trás no pelotão trouxe os seus desafios, e acabámos por enfrentar metade da etapa já de noite. Foi como mergulhar numa montanha-russa infinita de dunas, onde, por vezes, parecia que estávamos de olhos fechados, apenas a confiar na intuição e no carro.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros