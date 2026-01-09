Dakar, Etapa 6: João Monteiro e Gonçalo Guerreiro aproximam-se do pódio dos SSV
Xavier de Soultrait venceu a etapa 1 e repetiu hoje a proeza ao vencer a especial do dia no sprint final, ultrapassando Jeremias Ferioli, que parou a uma dúzia de quilómetros da linha de chegada. O francês, que ocupa o 2º lugar na classificação geral, recuperou mais de 6m40s sobre o seu companheiro de equipa Brock Heger, que ainda mantém uma sólida vantagem de 33 minutos na véspera do dia de descanso.
Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris Rzr Pro R/Loeb Fraymedia Motorsport-Rzr Factory Racing) foram quartos na etapa, subiram ao quinto lugar.
João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) quinto na etapa manteve a quarta posição.
João Dias / Daniel Jordão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) foi hoje sétimo e subiu para oitavo na classificação geral. Os restantes portugueses, Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport/Old Friends Rally Team), Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing), Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) ainda não chegaram.
