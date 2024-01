Dakar, Etapa 6: João Ferreira sobe posições e está mais perto do líder | AutoSport

Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris/Sebastien Loeb Racing – Bardahl Team) alcançaram o melhor tempo na etapa de 48 HR, batendo Yasir Seaidan/ Adrien Metge (Can-Am MMP) por 1m05s, conquistando a sua terceira vitória do ano. João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am), que lideraram a especial durante muito tempo no dia de ontem, terminaram em terceiro a 3m35s da frente. Seguiram-se Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am) que terminaram mais de 6m30s atrás de Soultrait.

Os líderes após a etapa 5, Jerome de Sadeleer/Michael Metge (MMP), aos 436 quilómetros na etapa já tinham cedido quase uma hora ao líder da tirada. Assim, na classificação geral, Yasir Seaidan/ Adrien Metge (Can-Am MMP) lidera agora com 8m8s de avanço para Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am), Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris/Sebastien Loeb Racing – Bardahl Team) são terceiros a 10m40s, com João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) a galgarem posições e a recuperar tempo para os líderes, estando agora em quarto a 22m39s de Soultrait, quando no final da etapa 5 estavam em sétimo a mais de meia hora do líder. Na frente, Seaidan aproveitou os 36 minutos perdidos por Jérôme de Sadeleer para assumir o comando da categoria. Após o percalço sofrido por Yazeed Al Rajhi ontem na classe Ultimate, outro piloto saudita voltou a fazer sorrir o público da casa na categoria SSV. Assim que possível daremos informações de Cristiano Batista/Fausto Mota (Can-Am South Racing Can-Am), mas não passaram do WP10, pelo que algo sucedeu, estando tão atrasados.

Tempos Online – CLIQUE AQUI