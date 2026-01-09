Dakar, Etapa 6, João Ferreira sobe a 12º: “dia positivo, continuamos na luta”
Bom dia para João Ferreira e Filipe Palmeiro que fizeram mais uma etapa isenta de problemas e voltaram a subir na classificação geral. Depois de uma semana agridoce devido aos furos, a dupla lusa demonstrou hoje, mais uma vez, o seu talento e potencial ao terminar a etapa na quinta posição, ascendendo ao 12.º lugar da geral, mantendo-se na luta neste Dakar Rally: “É um dia positivo. Sabemos que estar na luta pela vitória nas etapas, por vezes, torna-se um handicap para a próxima etapa, porque vamos abrir pista. Nas dunas hoje tivemos um desempenho positivo e, agora, o mais importante é aproveitar o dia de descanso e planear a próxima semana de corrida que vai ser longa e ditará o vencedor. Continuamos na luta com toda a energia”, afirmou o piloto de Leiria.
FOTO TGR_DAM
