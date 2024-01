Dakar, Etapa 6: João Ferreira lidera nos SSV | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am), vencedores da 4ª etapa, chegaram ao final do Km 295, antes de os concorrentes serem obrigados a interromper a especial às 16h00 locais com uma vantagem de mais de 2m40s sobre os dois pilotos Polaris do Team SLR de Sébastien Loeb: Florent Vayssade e Xavier de Soultrait. Jérôme de Sadeleer, o líder da classificação geral no início da etapa, perdeu um pouco menos de 9 minutos. Boas perspetivas para a dupla lusa para a segunda metade da tirada. Tendo em conta que na geral partiram para esta etapa no sétimo lugar a 30m28s dos líderes, há boas hipóteses de recuperarem tempo significativo para a frente da corrida. Mas ainda falta meia etapa, amanhã. Já Cristiano Batista/Fausto Mota (Can-Am South Racing Can-Am), eram terceiros da geral à partida de hoje, estão agora em sexto (virtual) da classificação geral. As contas fazem-se amanhã, no final.