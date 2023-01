Dakar, Etapa 6, João Ferreira: “desfrutamos da experiência” | AutoSport

João Ferreira teve uma etapa limpa e livre de problemas. Foi 14º dos T3, e na geral não tem conseguido recuperar grande coisa, depois do brilharete inicial com o sexto lugar após a 1ª etapa. O dia a seguir é que estragou tudo: “Esta sexta etapa do Dakar Rally foi muito tranquila e livre de problemas! Diversão e comprometimento com a estratégia da equipa foram as palavras de ordem! Acima de tudo desfrutamos muito da experiência e, na verdade, é para isso que aqui estamos!”