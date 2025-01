Dakar, Etapa 6, João Ferreira: “com o erro do road-book, estávamos totalmente perdidos”

Foi um dia insólito! João Ferreira e Filipe Palmeiro completaram a sétima etapa do Dakar Rally depois de “sobreviverem” a uma peripécia pouco habitual. Segundos na pista atrás do colega de equipa Guillaume De Mevius, a dupla de portugueses deparou-se com uma falha no roadbook da prova que os fez perder muito tempo, ao km160 da tirada, em busca do Waypoint. Este tempo acabaria por ser depois ‘devolvido’ pela organização, uma vez que a mesma situação sucedeu com outros pilotos, entre os quais De Mevius e Nasser Al-Attiyah, com quem Ferreira se cruzou várias vezes nesta situação caricata.

“A navegação foi realmente desafiante hoje. Arrancámos em segundo e acabámos por ultrapassar o Guillaume depois de ele ter um pneu furado. A partir daí, fomos abrindo a pista e esta foi uma experiência nova para mim e não foi fácil. Depois veio o caos da navegação, com o erro do roadbook. Seguimos o De Mevius e o Nasser e parámos lado a lado para trocar impressões. Estávamos totalmente perdidos. Mas a organização acabou por nos compensar esse tempo, o que nos permite salvar o 9.º lugar à Geral. Depois disso ainda perdemos cerca de 20 minutos devido a um problema pequeno no nosso Mini que acabámos por reparar e também um furo. Não foi um dia perfeito, mas conseguimos acabar a etapa.”afirmou o jovem piloto.