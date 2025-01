Dakar, Etapa 6: João Ferreira 2º, de volta ao top 10, margens estreitam-se na frente

Depois do quinto lugar na etapa 3, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0D) fizeram hoje o seu melhor resultado até aqui com o segundo lugar na etapa subindo com isso para o nono lugar da geral.

Nasser Saleh Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) recuperaram pouco mais de 5 minutos a Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) na classificação geral. Com uma diferença agora reduzida para 30m25s, o piloto do Qatar aproxima-se da marca simbólica da meia hora.

Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), que chegaram a estar a apenas 5 minutos de Lategan durante a especial, terminaram o dia a 7m16s do líder, recuperando, portanto, cerca de três minutos na tirada de hoje. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) mantiveram o terceiro lugar agora a 22m37s, cedendo dois minutos na etapa. Com estes resultados, os quatro da frente estão agora separados por 30m25s, com a margem entre o duo da frente a estreitar-se.

Continua tudo em aberto, falta ainda muita areia pela frente, e o triunfo no Dakar pode cair para qualquer um dos quatro primeiros atuais onde há duas Toyota na frente, um Ford e um Dacia, duas estreantes na perseguição a duas Toyota.

Filem do dia

Precisando de atacar, Nasser Al Attiyah assumiu cedo a liderança do pelotão. Aos 214 km, Quintero estava a mais de 7m30s de Yazeed Al Rajhi, que continuava a manter a vantagem. Aos 233 km, Yazeed Al Rajhi, apesar de estar mais de 4 minutos atrás de Guillaume de Mévius, recuperava cerca de 2m30s em relação a Henk Lategan, que por sua vez estava agora a apenas 3 segundos de Nasser Al Attiyah. Na classificação geral virtual, Al Rajhi estava a reduzir a sua diferença para Lategan para 7m58s.

Com Guillaume de Mévius em segundo lugar, a 1m30s de Guy Botterill na marca dos 190 km, João Ferreira em terceiro a 5m15s e Denis Krotov em quarto a 5m20s, a Mini tinha três dos seus pilotos posicionados no top 4.

Guy Botterill entrou na ligação por estrada (aos 233 km) com uma vantagem de 1m26s sobre Guillaume de Mévius e de 5m33s sobre Yazeed Al Rajhi. O ritmo alucinante de Botterill empurrou Nasser Al Attiyah e Henk Lategan para trás em quase 8 minutos.

Na última verificação de tempo antes da ligação por estrada, Seth Quintero, que estava a abrir a estrada esta manhã, seguia Guy Botterill por 13m30s. Toby Price, que partiu em décimo primeiro, tinha uma diferença semelhante, com Giniel de Villiers, assistido por Botterill durante a etapa 5, logo atrás dele a apenas 13 segundos.

Aos 233 km, Henk Lategan mantinha a liderança da classificação virtual, com uma vantagem de 7m58s sobre Yazeed Al Rajhi e de 21m57s sobre Mattias Ekström. Nasser Al Attiyah, que começou a etapa com 35 minutos de atraso, reduziu a diferença em 3 segundos. A segunda parte da especial, um sector mais técnico nas dunas, poderia permitir ao catari recuperar mais terreno.

Lucas Moraes estava de volta à ação depois de ter passado cerca de uma hora e meia a reparar um problema mecânico ao km 17. O brasileiro, quinto na geral no início do dia, estava mais de 2h37 atrás no quilómetro 140. Um desastre!

Yazeed Al Rajhi estabeleceu o tempo de referência no primeiro controlo horário após a transferência (km 440), com mais de 3 minutos de vantagem sobre Nasser Al Attiyah, que por sua vez estava a ganhar um pouco mais de 1 minuto a Henk Lategan.

Guillaume de Mévius assumia a liderança provisória ao quilómetro 440, empurrando Yazeed Al Rajhi para 1m24s.

Ao quilómetro 440, Henk Lategan viu a sua vantagem virtual na geral diminuir para 6m09s sobre Yazeed Al Rajhi. Nasser Al-Attiyah estava a recuperar pouco mais de um minuto e estava a 33m56s de Lategan, enquanto Mattias Ekström permanecia em terceiro, a 21m21s.

Yazeed Al Rajhi continuava no topo da classificação provisória, mas a sua vantagem sobre Nasser Al Attiyah desceu abaixo da marca dos 3 minutos. O catari também aumentou a sua vantagem sobre Henk Lategan para cerca de 1m45s. Isto colocava Al Rajhi a 5m38s de Lategan na classificação virtual, com Al Attiyah ainda a mais de 33 minutos de distância. Líder incontestado desde a marca dos 39 km, Guy Botterill continuava o seu bom desempenho na marca dos 440 km, o primeiro controlo após a ligação. O sul-africano aumentou a sua vantagem para 3m02s sobre Guillaume de Mévius.

Guy Botterill continuava a dominar, estabelecendo o melhor tempo ao quilómetro 478 e aumentando a sua vantagem em quase um minuto sobre Guillaume de Mévius. O sul-africano tinha 3m53s de vantagem sobre o belga e 4m28s sobre Yazeed Al Rajhi.

Guillaume de Mévius passou o quilómetro 531 com o tempo mais rápido, 57 segundos à frente de Yazeed Al Rajhi e 3m08s à frente de Nasser Al Attiyah. Henk Lategan mantinha-se a curta distância, a menos de 2 minutos do piloto do Qatar.

No final, Nasser Al Attiyah recuperou pouco mais de 5 minutos de Henk Lategan na classificação geral. Com uma diferença agora reduzida a 30m25s, o catari aproxima-se da marca simbólica da meia hora. Yazeed Al Rajhi, que chegou a estar a apenas 5 minutos de Lategan durante a especial, terminou o dia a 7m16s do líder. Mattias Ekström manteve o terceiro lugar a 22m37s, cedendo apenas 2 minutos na etapa.

