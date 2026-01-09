Dakar, Etapa 6: Ignacio Casale vence, Pau Navarro afasta-se mais um pouco nos Challenger

O chileno Ignacio Casale conquistou a sua primeira vitória na edição de 2026 do rali, resistindo aos ataques da piloto saudita Dania Akeel (que terminou a 38s) na classe Challenger. Os argentinos Kevin Benavides (a 1m40s, o seu melhor resultado) e Nicolas Cavigliasso (a 4m15s) completam o top 4, composto por três sul-americanos. Yasir Seaidan retomou a corrida após uma pausa e chegou ao fim a 49m47s do vencedor. Pedro Gonçalves foi 11.º e Rui Carneiro 13.º na etapa.

Na classificação geral, Pau Navarro (Taurus T3 Max/Team BBR) manteve e expandiu um pouco a sua liderança para Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max/Vertical Motorsport), passando de 4m26s de avanço para 4m57s. Com o atraso de Yasir Seaidan, Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (BRP Can-Am Maverick XRS) é agora o novo terceiro classificado, com Seaidan a cair para o quarto posto. David Zille / Sebastian Cesana (Taurus T3 Max) permanece em quinto, mas agora bem mais longe dos lugares da frente, a cerca de uma hora do pódio.

Entre os portugueses, ambos caíram uma posição: Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max/Bbr Motorsport) para décimo e Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) para 12.º.

FOTO Florent Gooden DPPI Red Bull Content Pool