Dakar, Etapa 6: Hélder Rodrigues pela quinta vez no top 10 | AutoSport

Apesar das limitações com que se tem debatido desde o início da corrida, especialmente devido a um consumo excessivo e à falta de potência no seu CanAm, Hélder Rodrigues continua fortemente empenhado em manter-se nas primeiras posições e averbou novamente um tempo dentro do Top 10.

Com uma boa navegação de Gonçalo Reis e aos comandos de um Can-Am da South Racing, Hélder Rodrigues, que está a fazer a sua estreia na competição auto, foi 8º entre os concorrentes da Categoria T3 numa etapa em que para além de uma enorme dureza, teve no final uma longuíssima ligação que levou a caravana até Riade, a capital da Arábia Saudita.

O Rali Dakar 2023 avança amanhã para a sua sétima jornada. Devido às más condições climatéricas que se têm vindo a fazer sentir, a organização da prova decidiu anular a etapa para as categorias de motos e quad. No entanto, os Auto, SSV e camiões vão realizar o percurso inicialmente traçado e que conta com um setor seletivo ligeiramente encurtado, composto por 333 km cronometrados.