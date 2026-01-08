Dakar, Etapa 6 – Hail › Riyadh: amanhã é o dia mais longo…
A sexta etapa do Dakar 2026 apresenta-se como a mais longa jornada desta edição antes do dia de descanso, ligando Hail à capital Riyadh. Os concorrentes enfrentam uma especial cronometrada de cerca de 331 km, inserida num total de aproximadamente 920 km entre ligações e setores competitivos.
Esta etapa é particularmente direcionada aos entusiastas das dunas, com grande parte do percurso a atravessar os extensos cordões de areia na região de Qassim, onde as formações de dunas se estendem até onde a vista alcança. Os participantes vão rodar sobre terreno predominantemente arenoso ao longo de toda a especial cronometrada, com troços em que as dunas se alternam com vales de areia profunda, exigindo não só técnica de pilotagem como uma leitura constante das linhas mais eficientes no terreno.
