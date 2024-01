Dakar, Etapa 6, Eryk Goczał continua a brilhar: “A etapa mais difícil da minha vida” | AutoSport

O jovem polaco Eryk Goczal, está a tornar-se num caso sério no Dakar. Já leva um avanço que dificilmente será ultrapassado, a não ser que tenha algum problema mecânico ou um acidente que danifique muito o seu Challenger T3. Aos dezanove anos, é claramente uma sensação no Dakar. Inspirado pelo pai Marek e pelo tio Michal, que lutaram pelo pódio do SSV em 2021 e 2022, o polaco fez a sua estreia no Dakar em 2023. E não poderia ter sonhado com um começo melhor, pois venceu o rali em T4, tornando-se o mais jovem vencedor da história, com 18 anos e 70 dias de idade! Foi o primeiro grande título da sua carreira nos ralis, que começou na Baja Europa de 2019 com um carro zero da organização. Continuou nesta função no Campeonato Polaco de Todo-o-Terreno de 2020 antes de se estrear no Campeonato Polaco de Drift em 2021, onde foi o piloto mais jovem da história. Terceiro na categoria Pro2, subiu para a categoria rainha em 2022 e venceu o Campeonato Polaco de Drift, demonstrando a dimensão do seu talento.

A sua estreia em rally-raid foi na Baja Internacional do Dubai, que venceu em T4, à frente do seu tio e do seu pai. Fez história no Dakar quando se juntou ao veterano Oriol Mena. Sétimo nas motos em 2018, o espanhol foi copiloto de vários campeões de rally-raid, como Chaleco Lopez e Rokas Baciuska.

Ajudou o lituano a subir ao pódio em 2022, antes de conduzir o sensacional Eryk à vitória. Desde então, o piloto polaco e estudante de gestão de empresas tem competido no Campeonato Europeu de Drift Masters, sendo o seu melhor resultado o quarto lugar.

Oriol, por sua vez, continuou a sua época no W2RC com Guoyu Zhang. A dupla voltou a encontrar-se no Rali de Marrocos, onde Eryk estava a competir na sua primeira prova T3. A dupla mostrou mais uma vez aquilo de que era capaz, vencendo o prólogo e depois a etapa 1. Embora os problemas mecânicos tenham travado as suas ambições na classificação geral, estarão certamente no topo da ordem este ano.

Agora, com um desempenho imperial nas dunas do ‘Bairro Vazio’, o jovem de Krakov continua a dominar a classificação geral da classe Challenger. Tem agora uma vantagem de mais de uma hora sobre o seu perseguidor mais próximo, Mitch Guthrie: “Não sei se foi perfeito, mas espero que seja suficientemente bom, porque esta foi a etapa mais difícil da minha vida. Foi uma loucura, de certeza. Não me vou lembrar da parte da maratona em que dormi, mas sim da parte da condução, porque fizemos oito horas, que foi a mais longa que já fiz, a mais difícil que já fiz. Nunca pensei que pudesse atravessar dunas assim, mas com este carro consigo. Acho que o mais difícil para mim foi a nível mental, porque sabia que o meu pai tinha tido um problema muito grande no reabastecimento ontem, depois de 100 km. A primeira semana foi, sem dúvida, extremamente exigente. Houve muitas coisas que baralharam muito a classificação.

Acho que o que nos salvou foi a cabeça calma. De certeza que só tivemos um furo na primeira parte do Dakar porque conduzimos muito devagar sobre as rochas, o que acho que nos ajudou a ganhar vantagem e depois acho que fomos inteligentes em algumas secções. Perdemos tempo, mas no final ganhámos muito mais tempo, por isso acho que foi bom”.