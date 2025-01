Dakar, Etapa 6, Challenger: Nicolas Cavigliasso destaca-se ainda mais

Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus T3 Max) aumentaram de 28 para 35 os minutos de avanço para Gonçalo Guerreiro/Cadu Sachs (Taurus T3 Max) com Paul Spierings/Jan Stelt (Taurus T3 Max) já somente a seis minutos do jovem piloto luso. Será entre estes três que se deverá resolver a contenda do triunfo nos Challenger, mas até agora não há sinal absolutamente nenhum que Nicolas Cavigliasso possa perder esta corrida, já que tem sido consistentemente o mais forte, mas como falamos do Dakar, nunca sabemos…

Gonçalo Guerreiro e Paul Spierings, segundo e terceiro da geral à entrada para a etapa 6, estavam a perder mais de 6 minutos ao quilómetro 140. O homem no topo da tabela de classificação, Nicolás Cavigliasso, estava a perder quase 5 minutos para Yasir Seaidan, que rodava ‘milhas’ à frente de todo o pelotão, exceto Abdulaziz Al-Kuwari e Dania Akeel. Yasir Seaidan detinha o melhor tempo provisório na marca dos 214 km, apenas 10s à frente do seu compatriota Dania Akeel.

Nicolás Cavigliasso era oitavo ao km 233, a pouco mais de 7 minutos do líder, Yasir Seaidan. No entanto, o argentino mantinha-se sólido na geral, recuperando mais de 2 minutos a Gonçalo Guerreiro e 11 segundos a Paul Spierings, os seus principais perseguidores.

Ao Km 478 Yasir Seaidan continuava a dominar a especial, mantendo a liderança ao km 478 e ao km 531, solidificando ainda mais a sua vantagem depois de ter assumido a primeira posição à saída da ligação por estrada. Dania Akeel, que estava no seu encalço com uma diferença de apenas 3 segundos ao km 478, foi forçada a parar ao km 496 devido a um problema mecânico, deixando Seaidan livre para conquistar a sua segunda vitória consecutiva na etapa, o que conseguiu com Gonçalo Guerreiro a perder mais de 21 minutos.